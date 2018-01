SEOUL (IT-Times) - Der Unterhaltungselektronikhersteller LG Electronics hat eine neue Partnerschaft bekannt gegeben. Diese soll sich der Entwicklung von autonomen Fahrzeugen widmen. So gab LG Electronics Inc. bekannt, dass man mit der Mapping-Plattform Here Technologies zusammenarbeiten wird. Gemeinsam...

Den vollständigen Artikel lesen ...