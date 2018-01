Geehrte Leser, in den letzten Tagen des Börsenjahres 2017 hatte ich Gelegenheit, meine Gedanken schweifen zu lassen. Dabei kam mir erneut mein Artikel zum DPT-Setup in den Sinn. In diesem Artikel stellte ich Ihnen dar, wie wichtig es ist, ein duplizierbares Setup zu haben. Nur so stellt sich an der Börse dauerhaft Erfolg ein. In dem Artikel legte ich Ihnen ebenfalls dar, warum die klassische lineare ...

Den vollständigen Artikel lesen ...