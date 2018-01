In der ersten Jahreshälfte 2017 ist der Export in allen neun Bundesländern angestiegen, am stärksten in Wien und Oberösterreich. In Wien legten die Ausfuhren um 1,59 Mrd. Euro zu, in Oberösterreich um 1,25 Mrd. Euro, wie vorläufige Daten der Statistik Austria zeigen. Für alle Bundesländer ist Deutschland der wichtigste ...

