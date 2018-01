Unterföhring (ots) -



Das neue SAT.1 Gold Magazin für ganz viel Lust am eigenen Leben: Ab Donnerstag, 4. Januar 2018, liefert Britt Hagedorn jede Woche spannende Themen und bewegende Geschichten mit ganz viel "Lebenslust". Immer donnerstags, um 22:10 Uhr präsentiert die Moderatorin Fragen und Informationen zu Partnerschaft, Reisen, Beauty und vielen Themen, die vor allem die Frau ab 40 interessieren. Eine große Portion Lebensfreude liefern nicht nur die Rubriken "Lust auf Neu" oder "Lust auf Genuss", sondern auch lebensnahe Tiergeschichten mit Herz oder das Umstyling mit Beauty-Experte Holger in der Rubrik "Lust auf Schön". Außerdem macht Britt Hagedorn "Lust auf Wohnen" und verrät, welche Hausmittel aufwendige Renovierungsarbeiten ersetzen können. Welche Vorteile bringt das Heilfasten, oder wie wird man in 24 Stunden schlanker? Alltagsrelevante Rechts-Tipps liefert außerdem Kult-Anwalt Ingo Lenßen.



Produziert wird das neue SAT.1 Gold Magazin von 7Stories.



"Lebenslust - Das SAT.1 Gold Magazin", ab 4. Januar 2018, immer donnerstags, um 22:10 Uhr bei SAT.1 Gold



