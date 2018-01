Die Börsenblogger um 12: DAX - Jahresauftakt fällt ins Wasser, ProSiebenSat.1 kann sich trotzdem behaupten

Nach dem schwachen Jahresausklang 2017 fällt nun auch der Start in das Börsenjahr 2018 ins Wasser. Am Dienstagmittag rutscht der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) um rund 1 Prozent in die Verlustzone und entfernt sich damit weiter von der psychologisch wichtigen 13.000-Punkte-Marke. Schuld daran ist der erneut sehr starke Euro.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,9% 12.807

MDAX -0,6% 26.056

TecDAX -0,1% 2.526

SDAX -0,3% 11.851

Euro Stoxx 50 -0,7% 3.477

Die Topwerte im DAX sind Merck (WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905), ProSiebenSat.1 (WKN: PSM777 / ISIN: DE000PSM7770) und Allianz (WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005). Von großen Gewinnern kann man angesichts des schwachen Gesamtmarktumfelds jedoch nicht sprechen. Diese drei Werte können sich lediglich im Bereich ihres Vortagesschlusses behaupten.

