Hannover - Auch wenn der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Ende die 13.000-Punkte-Marke nicht ganz verteidigen konnte, war 2017 ein sehr gutes Jahr für die Anleger am deutschen Aktienmarkt, so die Analysten der NORD LB. Der Leitindex habe 12,5% zugelegt. Deutlich besser habe sich der MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) entwickelt, der 18,1% zugelegt habe.

