Anleger an der Wall Street gehen optimistisch ins Jahr 2018. Auch wenn am letzten Handelstag des Vorjahres Gewinne eingestrichen wurden, ändert dieser Umstand nichts an der positiven Grundstimmung am US-Aktienmarkt. Am Dienstag suggeriert der Aktienterminmarkt eine gut behauptete Handelseröffnung am Kassamarkt zum Start ins Jahr 2018. Die Stärke der globalen Konjunktur und das andauernde Wachstum der Unternehmensgewinne sprächen weiter für den Aktienmarkt, so Stimmen aus dem Handel. Im vergangenen Jahr war das Aktienvermögen durch die Kurssteigerungen um satte 9 Billionen US-Dollar geklettert. Dow-Jones-Index und S&P-500 marschierten um 25 bzw. 19 Prozent nach vorn. "Wir erwarten, dass das globale Wachstum andauern und die Aktienmärkte auf neue Rekordstände führen wird", prognostiziert Portfolioverwalter Shoqat Bunglawala von Goldman Sachs Asset Management. Lediglich in kurzen Phasen werde die Volatilität steigen, wenn die US-Notenbank die Zinsen erhöhe. Den aktuellen Optimismus erklären Börsianer mit positiven Wirtschaftsdaten in China.

January 02, 2018 06:19 ET (11:19 GMT)

