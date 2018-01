Wie bereits angekündigt, steht European Lithium seinen Aktionären und interessierten Investoren in diesem Jahr im Rahmen zahlreicher Messen, Veranstaltungen und Roadshows auch persönlich Rede und Antwort zu allen Fragen rund um die Wolfsberger Lithiummine. Die Roadshowtermine werden in Abstimmung mit der sonstigen Terminplanung und einem zwei bis dreiwöchigen Vorlauf angekündigt. Je nach Resonanz werden wir Einzelgespräche sowie größere Mittags- und Abendveranstaltungen anbieten. Neben Herrn Müller wird vor allem auch unser Mineningenieur und Geschäftsführer Österreich, Herr Dietrich Wanke, and diesen Gesprächen teilnehmen (sowie hin und wieder auch CEO Steve Kesler und Tony Sage). Bitte teilen Sie uns daher bitte jeweils...

Den vollständigen Artikel lesen ...