In der neuen Diskussion um die medizinische Altersfeststellung bei Flüchtlingen spricht sich auch die Union für generelle Tests aus. Mediziner sehen darin jedoch einen unzulässigen Eingriff in die körperliche Integrität.

Der innenpolitische Sprecher der Unions-Fraktion, Stephan Mayer, fordert in Zweifelsfällen eine Überprüfung des Alters von Flüchtlingen schon beim Eintreffen in Deutschland. "Ich bin der Auffassung, dass wir zukünftig bei allen angeblich minderjährigen Flüchtlingen, bei denen konkrete Zweifel an der Minderjährigkeit bestehen, bereits bei der Einreise eine verpflichtende medizinische Altersfeststellung benötigen", sagte der CSU-Politiker am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters.

In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...