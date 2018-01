Sehr geehrte Leserinnen und Leser,der KFT zeigt zum Jahresanfang in dieser Hauptausgabe die überschaubar wichtig erscheinenden Tendenzen: Mit Schwerpunkt wie stets auf den Aktienmärkten der Eurozone und der USA. Dort hat sich zuletzt Enttäuschung breit gemacht. Denn die allseits verkündeten Rallyes sind trotz manchem Index-Rekord so gut wie ausgeblieben, insbesondere in Europa....

Den vollständigen Artikel lesen ...