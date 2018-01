Seit Ende Dezember steht in Österreich die Höhe des Einspeisetarifs fest. 7,91 Cent pro Kilowattstunde erhalten Hausbesitzer für Photovoltaik-Anlagen in 2018. Die Chance für die Förderung steigt dabei mit der Höhe des Eigenversorgungsanteils. Wer die Förderung trotzdem verpasst, für den gibt es noch einen Investitionszuschuss für Photovoltaik-Anlagen und Speicher.Österreich hat zum Jahresende die Höhe seiner künftigen Fördertarife bekanntgegeben. Demnach erhalten Anlagen an oder auf Gebäuden mit einer Leistung zwischen fünf und 200 Kilowatt einen Eispeisetarif von 7,91 Cent pro Kilowattstunde ...

