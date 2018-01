Trotz hoher Kosten durch Naturkatastrophen wie der Hurrikan-Serie sind die Preise in der Rückversicherung kaum gestiegen. Die weltweiten Prämien stiegen nur um 7,5 Prozent. Grund ist das hohe Kapital in der Branche.

Die Preise in der Rückversicherung sind trotz hoher Kosten durch Naturkatastrophen nicht so stark gestiegen wie von einigen Konzernen erwartet. In der jüngsten Erneuerungsrunde erhöhten sich die weltweiten Prämien in der Sachrückversicherung um bis zu 7,5 Prozent, wie der Makler Willis Re am Dienstag mitteilte. Einige Rückversicherer hatten aber nach der verheerenden Wirbelsturmserie ...

