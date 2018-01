Neues Jahr, Neues Glück?! - In Bezug auf den Ölmarkt ist zumindest der Preisanstieg zum Erliegen gekommen. Heizölkunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz erwartet am ersten Handelstag des neuen Jahres ein Mini-Plus von 0,1 Cent bzw. Rappen je Liter Heizöl. Am Nachmittag könnten die Heizölpreise nach aktueller Tendenz sogar ein Stück nachgeben. Wie es im Wochenverlauf weitergeht bleibt dagegen ...

