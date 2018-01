Der schwächste TecDax-Wert des Jahres 2017 hat das neue Börsenjahr weiter erholt begonnen: Die Nordex-Aktie kletterte am Dienstag in der Spitze um über 5 Prozent, wovon bis zum Mittag noch rund 3 Prozent Plus verblieben. Mit einem Verlust von über 56 Prozent waren die Papiere des Windenergiespezialisten im vergangenen Jahr mit Abstand...

