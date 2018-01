Die europäische Gemeinschaftswährung klettert zu Jahresbeginn über die Marke von 1,20 Dollar. Damit nimmt sie die Stärke aus dem Vorjahr mit. Doch der Auftrieb hat Grenzen.

Der Euro lässt sich 2018 nicht lange bitten. Schon am zweiten Tag im neuen Jahr steigt er über1,20 Dollar und knackt damit eine wichtige technische Handelsmarke. Die Gemeinschaftswährung klettert somit auf ihren höchsten Stand seit knapp vier Monaten und ist so teuer wie zum Jahresstart 2015. Der Unterschied: Damals zeigte die Euro-Kurve steil nach unten. Heute dagegen rechnet das Gros der Devisenstrategen damit, dass die Währung den Kurs mindestens hält oder sogar im Wert steigt.

Gleich zwei Gründe sorgen für den schwungvollen Auftakt: Erstens halbiert die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Anleihekäufe mit Beginn des Jahres auf 30 Milliarden Euro pro Monat. Bei den Staatanleihen resultiert die schwächere Nachfrage in fallenden Kursen und steigenden Renditen (die beiden Kennziffern bewegen sich immer gegensätzlich). So stieg etwa die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe auf ein Zwei-Monats-Hoch von 0,462 Prozent. Am Devisenmarkt wird dieser Schritt weg von der ultralockeren Geldpolitik als Zeichen der Stärke für den Euro ausgelegt.

Der zweite Grund: Obwohl die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) seit 2015 bereits fünfmal den Leitzins anhob - zuletzt im Dezember auf eine Spanne von ...

