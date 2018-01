BR-Chef Ulrich Wilhelm löst MDR-Intendantin Karola Wille an der Spitze der ARD ab. Der Personalwechsel bietet die Chance, endlich mit den Bürgern und Gebührenzahlern stärker ins Gespräch zu kommen.

In Zeiten, in denen dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein eiskalter Wind ins Gesicht bläst, ist ein Wechsel an der Spitze keine Routine mehr. Zum Abschied hat Karola Wille, die bisherige ARD-Vorsitzende und Intendantin des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR), in Ihrer Rede auf der letzten Intendantensitzung in Leipzig nochmals kräftig ausgeholt.

Ihre Bilanz strotzt allerdings vor Selbstlob. "Durch die föderale Struktur ist die ARD mit ihren Landesrundfunkanstalten nahe bei den Menschen, ihrer Lebenswelt", behauptet die in der DDR promovierte Juristin. "Nie war unsere Verantwortung, Meinungsvielfalt herzustellen, zur kulturellen Identität und zur gesellschaftlichen Integration beizutragen, wichtiger als in dieser Zeit. Wir in der ARD stellen uns dieser Verantwortung", sagt das frühere SED-Mitglied.

Es ist genau das Übermaß an Selbstherrlichkeit, das Gebührenzahler und Bürger zunehmend gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk aufbringt. Die Zeiten von medialer Pädagogik haben sich im digitalen Zeitalter mit einer ungeahnten Vielfalt von Medien schlichtweg überlebt. Statt zu Botschaften über die eigenen Medien zu verkünden, müssen die Rundfunk-Granden endlich in einen ernstgemeinten und dauerhaften Dialog mit ihren Nutzern kommen.Gerade in der Amtszeit von Wille hat sich gezeigt, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk die Lebenswirklichkeit der Bürger offenbar nur noch unzugänglich wiedergibt. Der mediale Umgang von ...

