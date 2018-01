Liebe Leser,

wie immer zu Wochenbeginn an dieser Stelle unser Blick auf den Gesamtstand der Nettoleerverkaufspositionen im SDAX. Aufgrund der Feiertage vergleichen wir die Veränderungen ausnahmsweise nicht auf Wochenbasis, sondern im Abstand von 14 Tagen. In den vergangenen Tagen vergrößerten sich die Positionen bei Heidelberger Druckmaschinen, ElringKlinger und Klöckner & Co merklich. Ansonsten bauten die Hedgefonds in größerem Umfang Positionen bei Bilfinger, zooplus, Gerry Weber und ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...