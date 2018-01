Was geht (noch) 2018? (Teil 6)

Das Jahr 2017 ist Geschichte. Wir geben auf den kommenden Seiten marktEINBLICKE zu den Faktoren, die unserer Meinung nach das Anlegerjahr 2018 mitbeherrschen sollten. Dazu haben wir uns kompetente Verstärkung ins Haus geholt und verschiedene Börsen-Experten gebeten einen Ausblick zu geben.

Weiter geht es mit einer Analyse von Manuel Koch, TV-Moderator und Börsenexperte (www.inside-wirtschaft.de)

Ich verrate Ihnen heute ein Geheimnis: Keiner kann die Börsenkurse vorhersagen. Trotzdem habe ich an 2018 klare Erwartungen. Lassen Sie uns zusammen in die Glaskugel schauen. 2017 war für DAX und Dow erneut ein Rekordjahr, obwohl wir den Brexit in Europa und Trump in den USA haben. EZB und Fed stellen die Weichen ganz langsam wieder auf Normalkurs und die Zinsen werden noch lange sehr niedrig bleiben. Das mögen die Finanzmärkte.

Den vollständigen Artikel lesen ...