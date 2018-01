Auch wenn die Krebsraten sowohl bei Männern als auch bei Frauen seit ihrem Höhepunkt im Jahr 1991 stetig zurückgegangen sind, bleibt Krebs die zweithäufigste Todesursache in den Vereinigten Staaten hinter Herz-Kreislauf-Erkrankungen, so das Center for Disease Control and Prevention. Erfreulicherweise hat der anhaltende Innovationsboom in der Biotechnologie in jüngster Zeit einige bahnbrechende neue Krebstherapien hervorgebracht.



So hat die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA im Jahr 2017 Dutzende neuer Krebsmedikamente und Produkterweiterungen für bereits auf dem Markt befindliche Medikamente genehmigt. Darüber hinaus waren einige dieser Zulassungen die allerersten ihrer Art für eine bestimmte Therapie (CAR-Ts) oder die erste Zulassung für eine bestimmte Indikation ...

