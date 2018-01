Nymphenburg Immobilien Aktiengesellschaft:

Im Zuge der Optimierung des Areals an der Weinstraße in München wird die Nymphenburg Immobilien AG nach der Neuerrichtung des Büro- und Geschäftshauses Weinstraße 6 als weiteren Bauabschnitt in der zweiten Jahreshälfte 2018 das Objekt Weinstraße 7 in Angriff nehmen. Die Gesellschaft plant, das ursprünglich zusammenhängende Gebäude, bestehend aus den Hausnummern 7 und 7 a, wieder zusammenzuführen. Dabei ist mit dem bisherigen Nutzer der Weinstraße 7 a Einvernehmen über eine vorzeitige Beendigung des ohnehin im Jahre 2019 auslaufenden Pachtvertrages erzielt worden. Damit können jetzt die drei Geschäftshäuser optimal entwickelt und Synergiepotentiale gehoben werden. Die Nymphenburg Immobilien AG steht bereits in fortgeschrittenen Verhandlungen über die künftige Nutzung der beiden Gebäude 7 und 7 a, wobei nach den Vorstellungen der Gesellschaft ein Teilbereich wieder als gastronomischer Betrieb vorgesehen ist.

