Lufthansa haben zu Beginn des neuen Jahres etwas an Höhe verloren. Die Aktien, die 2017 mit einem Plus von 150 Prozent im Dax der größte Gewinner waren, rutschten am Dienstag um zeitweise 6,8 Prozent auf 28,63 Euro ab. Am frühen Nachmittag lagen die Aktien noch immer über 2,5 Prozent im Minus und hielten im Leitindex damit die rote Laterne.

