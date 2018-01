Das Börsenjahr 2017 endete für die Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019) wohl nicht so, wie es sich die Verantwortlichen gewünscht haben.

Im Dezember 2016 hat man die Erstnotierung von der Börse Johannesburg nach Frankfurt verlegt. Das damals erklärte Ziel des Börsenwechsels war es, dem Steinhoff-Konzern bei Investoren mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen. Und dies ist dem Konzern nach etwas mehr als einem Jahr auch gelungen.

Erste Gerüchte machen ihre Runde

Denn Anfang Dezember 2017 machten erste Gerüchte um mutmaßliche Bilanzfälschungen ihre Runde.

Am Montag, den 04. Dezember 2017 eröffnete man den Xetra-Handel noch mit einem Kurs von 3,375 EUR, doch schon am Folgetag brach der Aktienkurs komplett ein und die Aktie eröffnete am Freitag, den 08. Dezember den Xetra-Handel mit einem Kurs von 0,355 EUR. Ein Wertverlust von knapp 90% in nur einer Woche stand somit zu buche. Auch die Anleihe von Steinhoff ist zu diesem Zeitpunkt bereits eingebrochen.

Der Poco-Mutterkonzern trennt sich in dieser Woche dann auch überraschend und mit sofortiger Wirkung von seinem langjährigen Chef Markus Jooste, der über die zwei Jahrzehnte die Geschicke des Unternehmens leitete. Er muss sich den Vorwurf von Unregelmäßigkeiten in den Bilanz-Büchern gefallen lassen.

Der Aufsichtsrat hat dem entsprechend die geplante Veröffentlichung der Jahresbilanz verschoben und die Wirtschaftsprüfer von PwC beauftragt, eine unabhängige Untersuchung durchzuführen. Und zwar nicht nur für die aktuelle Jahresbilanz, sondern auch für zurückliegende Jahre. Somit zieht der Aufsichtsrat die Sprichwörtliche Notbremse und bringt den Steinhoff-Zug wohl erstmal abrupt und komplett zum Stillstand.

Gerade im Bereich der Konzernführung gehen die durchgeführten Änderungen ...

