Wie mit RS 125 17 kommuniziert, sind fuer die Handelsplaetze Xetra und Boerse Frankfurt die Mindestpreisaenderungsgroessen (Tick Size) bereits mit Wirksamkeit zum 02.01.2018 auf die Anforderungen, die aus der MiFID II-Gesetzgebung resultieren, umgestellt.



Bitte beachten Sie, dass WM Datenservice die Umstellung der Tick Size-Tabellen fuer alle deutschen Boersenplaetze erst mit Wirksamkeit zum 03.01.2018 vornimmt. Das hier relevante Feld, das von WM Datenservice geliefert wird (XD546) ist daher heute inkonsistent mit den tatsaechlich fuer Xetra und Boerse Frankfurt gueltigen Tick Size-Daten.



WM Datenservice wird in Kuerze eine Sonderdatei fuer eine untertaegige Umstellung von XD546 fuer Xetra und Boerse Frankfurt bereitstellen und die Details per Kundeninformation bekanntgeben.





As communicated with circular RS 125 17, the minimum price increments (tick sizes) deriving from the MIFID II legislation are applied at Xetra and Boerse Frankfurt with effective date as of 2 January 2018.



Please note, WM Datenservice will apply the respective tick size tables for all German exchanges only effective as of 3 January 2018. Accordingly, today the relevant data field delivered by WM Datenservice (XD546) is inconsistent with the actual tick size data applicable at Xetra and Boerse Frankfurt.



WM Datenservice will shortly make available a special file for intraday delivery of XD546 for Xetra and the Frankfurt Stock Exchange, and will publish details in a client advisory note.