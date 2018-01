Mit Kalifornien hat ein weiterer US-Bundesstaat den Cannabis-Konsum legalisiert. Nicht nur Kiffer sind begeistert - auch für Privatanleger ist viel Musik im Milliarden-Marihuana-Markt.

Das neue Jahr begann in Kalifornien mit Warteschlangen. Und nein, es gab kein neues iPhone oder ein revolutionäres Elektroauto, vielmehr standen die Kalifornier für den nächsten Rausch an: Marihuana ist in dem Sonnenstaat seit Jahresbeginn frei verkäuflich. Für kalifornische Kiffer ist das eine Zäsur: Konsumenten des Rauschmittels benötigen keinen Dealer in dunklen Seitenstraßen mehr und auch kein Rezept vom Arzt für einen Rausch aus medizinischen Gründen. Lange Warteschlangen gab es, weil das "Gras" anfangs nur in wenigen Läden erhältlich ist. Täglich sollen neue Geschäfte mit dem Verkauf beginnen.

Von unseren niederländischen Nachbarn kennen wir das ja. Aber dass Uruguay bereits 2014 die Legalisierung von Marihuana weit umfänglich beschlossen hat und die Droge ganz offiziell anbaut und vertreibt, hat sich noch nicht sehr weit herumgesprochen. Was hierzulande (noch?) als Straftat geahndet wird, ist seit einigen Jahren in mehreren Ländern auf der Welt sowie einigen US-Bundesstaaten offiziell erlaubt. Zügig ist vor allem in den USA ein Milliardenmarkt entstanden, der rasant wächst. Und daran dürfen auch Privatanleger mitverdienen: Mit einem börsennotierten Fonds mit Aktien der noch jungen Cannabis-Industrie können auch deutsche Anleger von den lockeren Sitten anderswo profitieren.

Die Legalisierung von Gras, Pot, Dope oder Weed, wie Marihuana je nach Stimmungslage und Befindlichkeit genannt wird, macht weiter große Fortschritte. In einigen US-Bundesstaaten wie Nevada, Arizona und Massachusetts aber auch in Kalifornien mit den Metropolen San Francisco und Los Angeles hat sich die Bevölkerung in Referenden, die parallel zu den jüngsten Präsidenten- und Kongresswahlen stattgefunden haben, für die Legalisierung von Cannabis ausgesprochen. Bei Licht betrachtet, ist die Freigabe im neuen Kifferparadies Kalifornien nur ein weiterer Meilenstein eines fortwährenden gesellschaftlichen Prozesses, der immer weitere Teile der Vereinigten Staaten erfasst und auch hierzulande immer wieder für Diskussionsstoff sorgt.

Legalisierung der Droge kaum noch aufzuhalten

Marihuana wird in der näheren Zukunft in mindestens acht der 50 US-Staaten generell erlaubt sein. In der Medizin ist die Verwendung der Droge bislang bereits in 25 Staaten gestattet. Viele Beobachter erwarten deshalb, dass eine US-weite Legalisierung durch die Freigabe von Marihuana in Kalifornien in greifbare Nähe rückt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...