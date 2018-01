London - 2017 war ein weiteres gutes Jahr für internationale Investoren, so Steven Bell, Chefökonom bei BMO Global Asset Management. Der MSCI All Countries World Index habe 18% Ertrag erzielt, die Emerging Markets hätten 27% im Plus gelegen und sowohl der S&P 500 als auch der TOPIX seien um mehr als 20% gestiegen.

Den vollständigen Artikel lesen ...