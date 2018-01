Die Bundesnetzagentur hat in ihrem jährlichen Bericht "EEG-in-Zahlen" erstmals Statistiken zu den Ausschreibungen in der Photovoltaik und der Windenergie veröffentlicht. In der Photovoltaik sank demnach der durchschnittliche Zuschlagswert innerhalb eines Jahres um rund ein Viertel auf zuletzt unter fünf Cent pro Kilowattstunde.Die Bundesnetzagentur hat vor wenigen Tagen die Auswertung "EEG-in-Zahlen 2016" veröffentlicht. Darin sind erstmals auch aktuelle Statistiken zu den Ausschreibungen und zur EEG-Umlage für selbstverbrauchten Strom enthalten, wie die Behörde nun mitteilte. Bei den Ausschreibungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...