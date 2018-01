Die bullish Dynamik des EUR/USD kam knapp vor der 1,2100 zum Erliegen und so zog sich der Kurs um 20-25 Pips vom 4-Monatshoch zurück. Hinter der Abwärtskorrektur vom Hoch steht kein Katalysator und so handelt es sich lediglich um eine Konsolidierungsphase, inmitten der allgemeinen USD Schwäche. Die Erholung der US Treasury Anleihenrenditen konnte die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...