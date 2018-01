Facebook und Twitter sperren hetzerische Kommentare von zwei AfD-Spitzenpolitikerinnen. Die Partei ist empört und spricht vom Ende der Meinungsfreiheit. Doch das sieht die Polizei etwas anders. Eine Analyse.

Soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter sind wichtige Hilfsmittel zur Wählermobilisierung. Keine Partei kann es sich leisten, nicht auf den digitalen Plattformen präsent zu sein und damit auf eine direkte Kommunikation mit ihren potenziellen Wählern zu verzichten. Für die AfD spielten die sozialen Medien von Anfang an eine große Rolle - quasi als kostenlose Werbeflächen für ihre politischen Botschaften.

Die Art und Weise wie sie das tut, ist allerdings umstritten. Denn in der politischen Auseinandersetzung vergreift sich die AfD regelmäßig im Ton. Zwar ist die Meinungsfreiheit in Deutschland ein hohes Gut. Doch endet das Recht auf Meinungsfreiheit bei Beleidigungen und Schmähkritik, eben dort, wo Strafgesetze berührt werden, etwa wenn sich jemand mit seiner öffentlich vertretenen Ansicht über die Menschenwürde hinwegsetzt.

Ob das im Fall der AfD-Politikerin Beatrix von Storch zutrifft, als sie sich am Silvesterabend in den sozialen Netzwerken über einen Tweet der Kölner Polizei aufregte, die Neujahrsgrüße unter anderem in Arabisch veröffentlicht hatte, ist noch nicht abschließend geklärt. Bei der Kölner Staatsanwaltschaft haben mittlerweile mehrere Hundert Bürger sogar Strafanzeige wegen möglicher Volksverhetzung gestellt. Zuvor hatte auch die Kölner Polizei von Storch wegen des Verdachts der Volksverhetzung angezeigt.

Reagiert haben auch Facebook und Twitter. Wohl auch bedingt durch die neuen gesetzlichen Löschregeln für soziale Netzwerke, haben die Unternehmen den Kommentar der AfD-Politikerin kurzerhand gesperrt. Sanktioniert wurde nur kurze Zeit später auch die AfD-Fraktionschefin Alice Weidel, die den Tweet ihrer Fraktionskollegin verteidigte und inhaltlich sogar noch zuspitzte, weshalb auch gegen Weidel mehrere Anzeigen wegen Volksverhetzung gestellt wurden.

Von Storch hatte getwittert: "Was zur Hölle ist in diesem Land los? Wieso twittert eine offizielle Polizeiseite aus NRW auf Arabisch. Meinen Sie, die barbarischen, muslimischen, gruppenvergewaltigenden Männerhorden so zu besänftigen?" Nach der Sperre veröffentlichte sie einen Screenshot davon auf Facebook - und wiederholte dort ihre beanstandete Twitter-Aussage mit dem Zusatz "Mal sehen, ob man das auf Facebook sagen darf".

Weidel hatte getwittert: ...

