Bis vor ein paar Jahren hatte die Celgene Corporation (WKN:881244) eine der besten Aktien unter den großen Biotechs. Doch in der letzten Hälfte des Jahres 2017 stießen die wichtigsten Produkte des Unternehmens auf einige Stolpersteine, die die Investoren dazu veranlassten, dem Unternehmen den Rücken zu kehren.



Hier ist ein genauerer Blick auf das, was für Celgene 2017 schief gelaufen ist.

Sichtbarkeitsprobleme

Bereits im Jahr 2015 hat Celgene mit äußerst optimistischen Prognosen, die einen Anstieg des Nettoproduktumsatzes auf 21,0 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 vorsahen, für Aufsehen gesorgt. In der zweiten Jahreshälfte 2017 war Celgenes Umsatz auch schnell genug gestiegen, um das hochgesteckte ...

