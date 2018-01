Der neue Chef der Deutschen Börse, Theodor Weimer, gibt sich in seinen Neujahrsgrüßen zuversichtlich. Er will den Konzern in ruhigere Fahrwasser steuern, sich bald den Mitarbeitern vorstellen und ihre Fragen beantworten.

Der neue Chef der Deutschen Börse will den Konzern in ruhigeres Fahrwasser steuern. "Möge es für unser Haus - die Deutsche Börse - ein gutes Jahr nach dem turbulenten Jahr 2017 werden", schrieb Theodor Weimer am Dienstag in seinen Neujahrsgrüßen an die Mitarbeiter des Börsenbetreibers.

Er sei zuversichtlich, dass man dies gemeinsam schaffen werde. "Wir haben alles, was wir brauchen: ein einzigartiges Geschäftsmodell, eine von anderen wertgeschätzte Technologie ...

