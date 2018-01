"Man kann durchaus von einer additiven Transformation sprechen, die enorme Auswirkungen auf viele Unternehmen und Geschäftsfelder haben wird", meint Stephan Kegelmann. Aus Gesprächen mit Kunden hat sein Unternehmen fünf praxisnahe Trends für 2018 extrahiert.

Höhere Wirtschaftlichkeit

Die additive Transformation eröffnet Chancen höherer Wirtschaftlichkeit mit den Kombinationsmöglichkeiten der additiven Fertigungsverfahren. "Additive Transformation bedeutet für mich in erster Linie, Komplexität eines Bauteils in Konstruktion und Produktionsverfahren zu verschieben und in der Folge die Komplexität im Praxiseinsatz zu reduzieren. Das ist in etwa vergleichbar mit dem teilweisen Ersetzen laufender Kosten durch Investitionen", erläutert Stephan Kegelmann.

Personalisierung und Individualisierung

Der 3D-Druck von Brillen, Schuhen, Schmuck, Design- und Modeartikeln wird aufgrund der Nachfrage nach individualisierten und personalisierten Produkten zunehmen. Ein noch größerer Treiber dieses Trends ist aber die wachsende Gier des Verbrauchers nach Neuheiten und Produktinnovationen. ...

