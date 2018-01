Was geht (noch) 2018? (Teil 11)

Das Jahr 2017 ist Geschichte. Wir geben auf den kommenden Seiten marktEINBLICKE zu den Faktoren, die unserer Meinung nach das Anlegerjahr 2018 mitbeherrschen sollten. Dazu haben wir uns kompetente Verstärkung ins Haus geholt und verschiedene Börsen-Experten gebeten einen Ausblick zu geben.

Weiter geht es mit einer Analyse von Thomas Müller, Gründer der TM Börsenverlag AG sowie Initiator des boerse.de-Champions-Defensiv-Index (www.bcdi.de)

Für eine Vision der Zukunft braucht es zunächst den Blick in die Vergangenheit: DAX und Dow Jones hatten 2013 neue historische Rekordkurse erreicht und damit hartnäckige Seitwärts-Ranges nach oben durchbrochen, an denen es 13 Jahre kein Durchkommen gegeben hatte. Seitdem befinden sich die Börsen in einer neuen Aktien-Ära, die bis Ende der 2020er-Jahre anhalten kann. Dabei lässt der Jahrzehntzyklus erwarten, dass Ende 2019 die Jahrzehnthochs entstehen, wobei sich unsere Zielzone - wie 2014 in "Das Börsenbuch" herausgearbeitet - auf 20.000 DAX-Punkte sowie 30.000 im Dow Jones stellt.

