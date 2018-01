Der Chip-Riese Intel (WKN:855681) wird 2017 mit etwa 62 Milliarden Dollar Umsatz abschließen, was fast ausschließlich auf den Verkauf von Prozessoren zurückzuführen ist.



Das Portfolio an Prozessoren ist dabei sehr breit gefächert und reicht von Produkten für Notebooks mit extrem niedrigem Stromverbrauch bis hin zu den leistungsstärksten Supercomputern der Welt. Die Breite des Portfolios des Unternehmens wird durch das gigantische Forschungs- und Entwicklungsbudget des Unternehmens ermöglicht, das allein in den ersten drei Quartalen des Jahres fast 10 Milliarden US-Dollar überstieg.



Kurz: Intel ist bei Chips eine Machter und baut einige wirklich beeindruckende Produkte.



Nächstes Jahr, leider, werden davon wohl nicht ganz so ...

Den vollständigen Artikel lesen ...