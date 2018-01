Dass es so schnell geht, hätte ich nicht gedacht. Scheinbar auch wenige andere Marktteilnehmer, denn der Druck am Forex Markt EUR/USD ist enorm. Während zum Jahresende 2017 ganz knapp die 1,20 erreicht werden konnte, gab die Gemeinschaftswährung der Eurozone am ersten Handelstag des Jahres 2018 weiter Gas. Und steht nun am…ja wo genau? Ob der EURUSD im Höhenflug weitergehen kann und wo das Korrekturlevel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...