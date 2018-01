Der Euro hat am Dienstagnachmittag seine Verlaufsgewinne gegenüber dem US-Dollar wieder abgegeben. Er hielt sich aber weiterhin klar über der Marke von 1,20 Dollar. Kurz nach 16.00 Uhr wurde der Euro bei 1,2041 Dollar gehandelt und stand damit wieder am Niveau von heute Früh.Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...