Was geht (noch) 2018? (Teil 12)

Das Jahr 2017 ist Geschichte. Wir geben auf den kommenden Seiten marktEINBLICKE zu den Faktoren, die unserer Meinung nach das Anlegerjahr 2018 mitbeherrschen sollten. Dazu haben wir uns kompetente Verstärkung ins Haus geholt und verschiedene Börsen-Experten gebeten einen Ausblick zu geben.

Weiter geht es mit einer Analyse von Peter Bässler, Herausgeber des Austria Börsenbrief (www.boersenbrief.at)

Ein Blick auf die Wirtschaftsprognosen stimmt für 2018 optimistisch. Die Wirtschaft der Euro-Länder brummt. Blenden wir die Risiken aus, so hätten die Euro-Börsen durchaus Potential für weitere 10 Prozent Kursanstieg - also just das Gewinnpotential, was in den großen Indexwerten gesehen wird. Also ein immer noch solides Börsenumfeld? Mit Nichten. Die übereinstimmende Meinung der Ökonomen zum aktuellen Konjunkturzyklus lautet, dass wir uns in der Spätphase einer Hochkonjunktur befinden. Auf der anderen Seite:

