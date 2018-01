Mainz (ots) -



Woche 02/18 Samstag, 06.01.



Bitte Programmänderung beachten:



16.00 Auf der Spur des Verbrechens - Forensiker im Einsatz Die Leichenbesiedler Deutschland 2017



Mördern auf der Spur: Mord im Rotlichtmilieu auf 23:00 Uhr verschoben ( weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten: 21.00 Mördern auf der Spur Wenn Ehemänner morden Deutschland 2016



"Auf Verbrecherjagd - Ausnahmezustand im sozialen Brennpunkt" entfällt 21.30 Mördern auf der Spur Cold Cases Deutschland 2016



"Auf Verbrecherjagd - Spur der Verwüstung" um 21.45 Uhr entfällt 22.00 Mördern auf der Spur Indizien und falsche Alibis Deutschland 2016



22.30 Mördern auf der Spur Der Serienkiller Deutschland 2016



"Auf Verbrecherjagd - Der Serienkiller Peter Tobin" entfällt 23.00 Mördern auf der Spur Mord im Rotlichtmilieu



23.30 Bordell Deutschland Milliardengeschäft Prostitution Deutschland 2017



1.00 Mördern auf der Spur Die Blutspur



1.30 Mördern auf der Spur Mysteriöse Fälle Deutschland 2016



2.00 Mördern auf der Spur Ermittler an ihren Grenzen Deutschland 2016



2.30 Mördern auf der Spur Tödliche Habgier Deutschland 2016



3.00 Rätselhafte Morde - Profiler im Einsatz Deutschland 2014



"Mörderjagd: Rasende Wut" entfällt ( weiterer Ablauf ab 3.45 Uhr wie vorgesehen )



Sonntag, 07.01.



Bitte Programmänderung beachten:



17.15 Die Macht der Stasi Jagd auf einen Staatsfeind Deutschland 2015



"Medaillen um jeden Preis: Die Partei, die Stasi, der Sport" entfällt ( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Programmänderung beachten: 2.00 ZDF-History Deutschland - Deine Werbung Deutschland 2011



"Medaillen um jeden Preis: Die Partei, die Stasi, der Sport" entfällt 2.45 ZDF-History Deutschland, deine Schlager Deutschland 2009



"Freimaurer in der DDR" entfällt 3.30 ZDF-History Von Pong zu Pokémon - Die Geschichte der Videospiele Deutschland 2017



"Immer bereit - Junge Pioniere in der DDR" entfällt 4.15 ZDF-History Geheimes Hollywood - Die dunkle Seite der Traumfabrik Deutschland 2015



4.45 ZDF-History Die großen Attentate der Geschichte Deutschland 2017



Montag, 08.01.



Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:



5.30 Mysteriöse Kriminalfälle der DDR Tödliche Tabus Deutschland 2017



"TANNBACH - Die Dokumentation" entfällt 6.15 Mysteriöse Kriminalfälle der DDR Im Fadenkreuz der Stasi Deutschland 2017



"Die letzte Truppe und der Fall der Mauer" entfällt ( weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen )



