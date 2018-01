Chinas Machthaber machten aus Fischerdörfern Millionenstädte und aus Bauern Fabrikarbeiter. Nach dem sozialen Wandel planen sie nun den technologischen. Wenn da nur nicht der ewige Kontrollwahn wäre.

Auf der schummrigen Videoaufnahme, die über den Bildschirm flackert, ist eine Kreuzung zu sehen. Ein Mann überquert sie mit einem kleinen Kind. An der Seite des Bildschirms blinkt ein Ladebalken in Rot auf: Identität wird überprüft. Dann erscheint das Ergebnis. 93,5 Prozent Übereinstimmung mit einem Bild aus der Datenbank für geflüchtete Straftäter. Name: Li. Alter: 42 Jahre. Daneben sein aktueller Aufenthaltsort. "Dort kann ihn die Polizei festnehmen", sagt Jian Dan'ai und blickt stolz auf den Bildschirm vor ihr.

Die junge Frau arbeitet für Megvii, einen Pekinger Softwareentwickler für Gesichtserkennungssysteme. Auge des Himmels - so nennt das Unternehmen das Programm, das Jian gerade vorführt. Die Regierung setzt es bereits in 28 Städten ein. Das Start-up bietet auch Identitätsüberprüfungen an Flughäfen an, experimentiert mit Bezahlsystemen per Gesichtserkennung und der automatisierten Suche nach vermissten Personen. 440 nationale und internationale Patente hält Megvii nach eigenen Angaben schon. Das Start-up wird von seinen Geldgebern auf einen Wert von zwei Milliarden Dollar taxiert. Qi Yin, der 2011 das Unternehmen gründete, ist mit seinen 28 Jahren inzwischen ein Star der chinesischen Techszene.

Der Staat ist nicht nur Qis größter Kunde, sondern auch einer der wichtigsten Investoren. Alles, was Megvii entwickelt, basiert auf der Technologie der künstlichen Intelligenz. Mit dieser will Peking in Zukunft seine Bürger besser kontrollieren und überwachen können - einerseits. Andererseits sollen Start-ups wie Megvii China dabei helfen, binnen zehn Jahren die USA und Europa als Technologie-Pulsgeber zu überholen. Megvii ist so Teil einer gigantischen Versuchsanordnung: China will den technologischen Wandel umprogrammieren. Allerdings dürfte das am eigenen Kontrollwahn scheitern.

Seit die Lohnkosten steigen und Präsident Xi Jinping das Land nicht mehr als Werkbank der Welt in die Zukunft steuern will, hat Peking eine neue Devise ausgegeben: "Innovation soll die treibende Kraft für Chinas Entwicklung werden", forderte Xi beim 19. Parteitag im Oktober. Megvii und der Staat, Start-up und Direktive: Disruption am Reißbrett heißt nun die Devise.

Chinas Machthaber scheinen überzeugt, dass dies möglich ist. Gesellschaftlich ist dem bevölkerungsreichsten Land der Welt der geplante radikale Umbruch schon gelungen. Seit Reformer Deng Xiaoping das Land wirtschaftlich öffnete, sind Millionen von Bauern in die Städte gezogen und wurden dort zu Fabrikarbeitern oder gar Unternehmern. Manche Dörfer, so wie Shenzhen, die erste Sonderwirtschaftszone des Landes, sind zu glitzernden Millionenstädten im neuen China herangewachsen.

In keinem Land der Welt hat sich Wohlstand so schnell gemehrt: Private Unternehmen gibt es hier offiziell erst seit 1988. Heute erwirtschaften sie rund 60 Prozent des Bruttoinlandsproduktes der inzwischen zweitgrößten Wirtschaft der Welt. Xi weiß: Gelangt Chinas Wirtschaftswunder jetzt an sein Ende, wäre das auch das Ende der Machthaber. Und so tut Peking alles, um in der kommenden Dekade den technologischen Fortschritt zu befeuern.

Die Zutat Nummer eins dafür heißt Geld. Peking hat die Hürden für Gründungen gesenkt und milliardenschwere Förderprogramme aufgelegt. Wer etwa seinen festen Job aufgibt, um ein Start-up zu gründen, bekommt Unterstützung vom Staat. Der größte staatliche Risikokapital-Fonds hat ein Volumen von umgerechnet 25 Milliarden Euro. 2016 hat China zudem in die Forschung 236 Milliarden Dollar investiert. Damit liegt das Land auf Platz zwei weltweit. Die Analysten der Credit Suisse prognostizieren, dass die Forschungsgelder bis 2020 um weitere 73 Prozent wachsen werden - und damit die der derzeit ...

