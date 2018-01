FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 16. Januar:

MITTWOCH, DEN 3. JANUAR 2018

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: Grenke Neugeschäft 2017 USA: Pkw-Absatz 12/17 TERMINE KONJUNKTUR 09:00 E: Arbeitslosenzahlen 12/17 09:55 D: Arbeitslosenzahlen 12/17 10:30 P: Verbrauchervertrauen 12/17

10:30 D: Wirtschaftspolitischer Ausblick 2018 des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung

15:45 EU: EZB Monatsbericht 12/17 16:00 USA: Bauausgaben 11/17

16:00 USA: ISM-Index Verarbeitendes Gewerbe 12/17 20:00 USA: Fed Sitzungsprotokoll 12./13.12.17

HINWEIS J: Feiertag, Börse geschlossen

DONNERSTAG, DEN 4. JANUAR 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 14:00 USA: Monsanto Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR 01:30 J: Nikkei PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/17 (endgültig)

03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 12/17 09:15 E: PMI Dienste 12/17 09:45 I: PMI Dienste 12/17

09:50 F: PMI Dienste 12/17 (2. Veröffentlichung) 09:55 D: PMI Dienste 12/17 (2. Veröffentlichung) 10:00 EU: PMI Dienste 12/17 (2. Veröffentlichung)

10:30 GB: PMI Dienste 12/17 14:15 USA: ADP-Beschäftigung 12/17

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 USA: Markit PMI Dienste 12/17 (endgültig) 17:00 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE BG: Bulgarien eröffnet offiziell seine EU-Ratspräsidentschaft

FREITAG, DEN 5. JANUAR 2018

TERMINE KONJUNKTUR 01:30 J: PMI Dienste 12/17 08:00 D: Einzelhandelsumsatz 11/17 08:45 F: Verbraucherpreise 12/17 08:45 F: Verbrauchervertrauen 12/17 11:00 EU: Erzeugerpreise 11/17

11:00 EU: Verbraucherpreise 12/17 (vorläufig) 11:00 I: Verbraucherpreise 12717 (vorläufig)

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 12/17 14:30 USA: Handelsbilanz 11/17

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 11/17 16:00 USA: ISM-Index Dienste 12/17 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 11/17 16:15 USA: Fed-Präsident von Philadelphia, Harker, hält Rede in Philadelphia 16:15 USA: Fed-Präsidentin von Cleveland, Mester, hält Rede in Philadelphia

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Pk Flughafengesellschaft und Easyjet zu Erstflug ab Berlin-Tegel mit Easyjet-Europachef Thomas Haagensen und Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup, Berlin 11:00 D: Pk Verband der Nord-Ostdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie (vti), Leipzig USA: Jahreskonferenz der American Economic Association (AEA), Philadelphia (bis 07.01.2018)

MONTAG, DEN 8. JANUAR 2018

TERMINE KONJUNKTUR 08:00 D: Auftragseingang Industrie 11/17 10:30 EU: Sentix-Investorvertrauen 01/18 11:00 EU: Verbrauchervertrauen 12/17 (endgültig)

11:00 EU: Einzelhandelsumsatz 11/17 11:00 EU: Wirtschaftsvertrauen 12/17

18:40 USA: Fed-Präsident von Atlanta, Bostic, hält eine Rede in Atlanta

SONSTIGE TERMINE EU: Ende der EU-Prüffrist für die Monsanto-Übernahme durch Bayer

HINWEIS J / RU: Feiertag, Börsen geschlossen

DIENSTAG, DEN 9. JANUAR 2018

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: Continental vorläufige Jahreszahlen USA: Amgen Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NL: Verbraucherpreise 12/17 08:00 D: Industrieproduktion 11/17 08:00 D: Handelsbilanz 11/17 08:45 F: Handelsbilanz 11/17

11:00 I: Arbeitslosenquote 11/17 (vorläufig)

11:00 EU: Arbeitslosenquote 11/17 11:00 GR: Industrieproduktion 11/17

16:00 USA: Fed-Präsident von Minneapolis, Kashkari, hält eine Rede

SONSTIGE TERMINE D: Heimtextil 2018 - Internationale Fachmesse für Wohn- und

Objekttextilien (bis 12.01.), Frankfurt USA: International Consumer Electronics Show (CES) (bis 12.01.), Las Vegas

MITTWOCH, DEN 10. JANUAR 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 13:00 D: Lufthansa Verkehrszahlen 12/17 TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: CropEnergies 9Monatszahlen (endgültig) TERMINE KONJUNKTUR 02:30 CHN: Verbraucherpreise 12/17 08:45 F: Industrieproduktion 11/17 10:00 D: VDMA Auftragseingang 11/17

10:00 D: ifo-Institut, Istat, KOF - Eurozone Economic Outlook

10:30 GB: Industrieproduktion 11/17 10:30 GB: Handelsbilanz 11/17 14:30 USA: Im- und Exportpreise 12/17 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 11/17

16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE USA: International Consumer Electronics Show (CES) (bis 12.01.), Las Vegas

DONNERSTAG, DEN 11. JANUAR 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CH: Richemont Q3 Trading Update 07:00 D: Südzucker Q3-Zahlen 07:00 D: Hella Halbjahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR 06:00 J: Frühindikatoren 11/17 (vorläufig)

09:00 E: Industrieproduktion 11/17 10:00 D: BIP 2017 und Maastricht-Quote 10:00 I: Einzelhandelsumsatz 11/17 11:00 EU: Industrieproduktion 11/17 12:00 PL: Verbraucherpreise 12/17 14:30 USA: Erzeugerpreise 12/17

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE 10:30 D: Fortsetzung Haustarif-Verhandlungen bei Volkswagen Bei VW endet der Entgelttarifvertrag am 31. Januar 2018. L: Das höchste Gericht Luxemburgs entscheidet in der Affäre um die sogenannten "Luxleaks" USA: International Consumer Electronics Show (CES) (bis 12.01.), Las Vegas

FREITAG, DEN 12. JANUAR 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 A: OMV Q4 Trading Update 10:00 D: Drillisch ao Hauptversammlung 12:45 USA: JPMorgan Chase Q4-Zahlen 14:00 USA: Wells Fargo Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: BlackRock Q4-Zahlen USA: PNC Financial Service Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 J: BoJ Leistungsbilanz 11/17 00:50 J: Handelsbilanz 11/17 02:45 CHN: Handelsbilanz 12/17

08:45 F: Verbraucherpreise 12/17 (endgültig) 09:00 E: Verbraucherpreise 12/17 (endgültig)

10:00 I: Industrieproduktion 11/17 11:00 GR: Verbraucherpreise 12/17 14:30 USA: Verbraucherpreise 12/17 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 12/17 14:30 USA: Realeinkommen 12/17 16:00 USA: Lagerbestände 11/17

SONSTIGE TERMINE 14:00 D: Hymer-Pk auf der CMT (internationale Messe für Caravan, Motor und Touristik) 2018, Stuttgart USA: International Consumer Electronics Show (CES) (bis 12.01.), Las Vegas

MONTAG, DEN 15. JANUAR 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 09:00 F: Airbus Telefon-Pk zu Auftrags- und Auslieferungszahlen für 2017

TERMINE KONJUKTUR 07:00 J: Maschinenwerkzeugaufträge 12/17 (vorläufig)

11:00 EU: Handelsbilanz 11/17 14:00 PL: Leistungsbilanz 11/17 15:00 B: Handelsbilanz 11/17

SONSTIGE TERMINE 10:00 D: Jahres-Pk Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY (Ernst & Young) USA: Erster Pressetag der Automesse (NAIS) in Detroit (bis 28.1.18)

13:50 h Pk Verband der Automobilindustrie 14:10 h Pk Schaeffler 14:35 h Pk Lexus HINWEIS USA: Feiertag, Börse geschlossen

DIENSTAG, DEN 16. JANUAR 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 D: Beiersdorf vorläufige Umsatzzahlen 2017 14:00 USA: Citigroup Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: Ende der Übernahmefrist für Aktien des Kraftwerksbetreibers Uniper

USA: UnitedHealth Q4-Zahlen USA: First Republic Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 J: Erzeugerpreise 12/17

08:00 D: Verbraucherpreise 12/17 (endgültig) 10:00 I: Verbraucherpreise 12/17 (endgültig)

10:30 GB: Verbraucherpreise 12/17 10:30 GB: Erzeugerpreise 12/17 11:00 I: Handelsbilanz 11/17 14:30 USA: Empire State Index 01/18

SONSTIGE TERMINE 10:00 D: EY-Trendbarometer Immobilien-Investmentmarkt 2018, Frankfurt 10:00 D: Bundesverfassungsgericht verhandelt über Einheitsbewertung für die Bemessung der Grundsteuer, Karlsruhe 11:00 D: PK BNP Paribas Präsentation der Marktdaten 2017 für Gewerbeimmobilien in Frankfurt 14:00 CH: Vor dem Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums in Davos WEF-Gründer Klaus Schwab stellt das Programm vor und gibt bekannt, welche prominenten Teilnehmer bei der Tagung vom 23. bis 26. Januar erwartet werden. USA: Zweiter Pressetag der Automesse (NAIS) in Detroit

14:00 h Pk Jeep 15:35 h Pk Michelin 16:05 h Pk ZF 17:05 h Pk Saudi Aramco 18:05 h Pk Hitachi

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ. /bwi

