Was geht (noch) 2018? (Teil 14)

Das Jahr 2017 ist Geschichte. Wir geben auf den kommenden Seiten marktEINBLICKE zu den Faktoren, die unserer Meinung nach das Anlegerjahr 2018 mitbeherrschen sollten. Dazu haben wir uns kompetente Verstärkung ins Haus geholt und verschiedene Börsen-Experten gebeten einen Ausblick zu geben.

Weiter geht es mit einer Analyse von Thomas Soltau Vorstand des Fondsvermittlers FondsDISCOUNT.de (www.fondsdiscount.de)

Die Tendenz steigende Märkte sehe ich weiterhin für 2018, gleichzeitig verspüre ich auch den Beginn einer Überhitzung. Noch scheinen wir uns aber in der Phase der "wall of worry" zu befinden, also ein eher ängstliches Marktumfeld, welches aber die Kurse treibt, weil es keine Alternativen zu Aktien gibt. Die "wall of worry" spüren wir vor allem in den USA, diese Entwicklung bestimmt derzeit doch recht stark die globalen Märkte. Solange die Märkte also noch "Climbing the wall of worry" praktizieren, dürfte es nächstes Jahr weiterhin positiv laufen - wenn auch mit starken, zwischenzeitlichen Ausschlägen.

