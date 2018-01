Liebe Leser,

mittlerweile ist es schon rund zehn Jahre her, dass die Commerzbank ihre ETF Marke "ComStage" startete. Inzwischen gibt es dort laut Angaben der Commerzbank über 100 ETFs - auf diverse Basiswerte und diverse Anlageklassen. Jüngster Neuzugang ist demnach der "Alpha Deutschland Dividende Plus UCITS ETF" der ComStage. Dieses Instrument soll das passive Investieren in "ausgewählte deutsche Dividendenwerte" ermöglichen. Entsprechend soll der neue ETF eine Art Ergänzung zum bereits ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...