Die neue Sicherheitsstrategie der USA betont erstmals die Rolle der Wirtschaft für die nationale Sicherheit. Das ist gut so. Doch nicht alle Analysen sind ökonomisch richtig.

Der Bericht ist kein Novum und wird alle vier Jahre vom amerikanischen Kongress verabschiedet. Und doch unterscheidet sich die jüngst vom Weißen Haus veröffentlichte Nationale Sicherheitsstrategie (NSS) von früheren Fassungen. Der Grund: Diesmal betont die NSS ausdrücklich die Wirtschaft und stellt fest: "Wirtschaftliche Sicherheit ist nationale Sicherheit."

Ein großer Teil des Berichts befasst sich natürlich mit traditionellen Aspekten der nationalen Sicherheit: Militärbudgets, Bündnissen und dem Umgang mit Ländern wie Russland und China, die in der neuen NSS als "strategische Wettbewerber" (statt als Gegner) bezeichnet werden. Doch beträchtliche Aufmerksamkeit widmet die NSS auch dem Wachstum der Binnenwirtschaft, der Rolle des internationalen Handels und Amerikas Energiesituation.

Die Vorschläge der NSS zum Außenhandel verbinden einige wichtige Initiativen mit einer falschen Analyse der Ursachen des US-Handelsdefizits. "Handelspartner und internationale Institutionen können mehr tun, um Handelsungleichgewichten entgegenzuwirken", heißt es in der NSS. Das stimmt nicht. Es ist eine grundlegende wirtschaftliche Tatsache, dass das US-Handelsdefizit die Gesamtniveaus von nationalen Ersparnissen und Investitionen widerspiegelt. Konkreter: Die Größe des US-Handelsdefizits - Importe minus Exporte - entspricht dem Überschuss der US-Investitionen über die nationalen Ersparnisse des Landes. Weil die Amerikaner mehr ausgeben, als sie produzieren, müssen sie mehr importieren, als sie exportieren. Um also das Haushaltsdefizit zu reduzieren, müssen private Haushalte, Unternehmen und der Staat mehr sparen - was offensichtlich die bessere Lösung ist - oder weniger investieren.

Mit Sicherheit stimmt dagegen die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...