Deutschlands brummende Konjunktur färbt auf die Verbraucher ab: Fast jeder zweite Deutsche spricht davon, finanziell gut dazustehen. Ob sich Menschen auf 2018 freuen, hängt von Alter und Einkommen ab.

2018 wird ein gutes Jahr für die Portemonnaies der Deutschen. Zumindest wenn es so läuft, wie 83 Prozent der Befragten einer Umfrage es erwarten. Ihre finanzielle Situation wird sich auf dem aktuellen Level halten, so hoffen sie. Jeder fünfte erwartet sogar eine Verbesserung seines Einkommens oder Vermögens. Das ergab eine Befragung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young (EY) zur Stimmung von 1000 Verbrauchern.

Aber welche Bevölkerungsgruppen sind das, die sich aufs Finanzjahr 2018 freuen? Die Grenze zur Zufriedenheit scheint zwischen 25.000 und 35.000 Euro Jahreseinkommen zu liegen. Wer weniger verdient, ist eher pessimistisch. Unter den Geringverdienern geben 37 Prozent an, dass sich ihr Lebensstandard in den letzten zehn Jahren sogar verschlechtert hat.

"Die gute wirtschaftliche Entwicklung kommt nicht überall an", beobachtet Bernhard Lorentz von EY. "Viele Geringverdiener haben nicht das Gefühl, am allgemeinen wirtschaftlichen Höhenflug und der guten Einkommensentwicklung zu partizipieren." Ein Grund seien steigende Mieten in den Großstädten, die einen großen Teil des Haushaltseinkommens in Anspruch nehmen.

