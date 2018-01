Diese Beschlüsse zur Nachfolgeregelung an der Konzernspitze fasste der BASF-Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 21. Dezember 2017. Der 56-jährige Martin Brudermüller ist seit 2011 stellvertretender Vorstandsvorsitzender und außerdem Chief Technology Officer der BASF. Er ist seit 2006 Mitglied des Vorstands und war unter anderem für die Region Asien-Pazifik mit Sitz in Hongkong verantwortlich. Zum neuen stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden wurde Dr. Hans-Ulrich Engel (58) ernannt. Engel ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...