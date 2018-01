US-Börsen retten den DAX

Nach einer verpassten Jahresendrallye 2017 sah es am heutigen Dienstag zunächst auch nach einem schwachen Start in das neue Börsenjahr aus. Im Nachmittagshandel kriegte der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) jedoch die Kurve.

Das war heute los. Das wichtigste deutsche Börsenbarometer verlor zeitweise mehr als 1 Prozent an Wert. Schuld daran war vor allem ein stärkerer Euro. Die starke Gemeinschaftswährung hatte bereits zum Ende des vergangenen Jahres DAX-Anlegern die Stimmung vermiest. Als der Euro einige Wertzuwächse gegenüber dem US-Dollar wieder abgab, entspannte sich auch die Lage am deutschen Aktienmarkt. Für noch mehr Schwung sorgte ein starker Handelsauftakt an den US-Märkten. Besonders rund lief es zu Beginn des Tages an der Technologiebörse Nasdaq.

Das waren die Tops & Flops. Im vergangenen Jahr konnte die Lufthansa-Aktie (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125) mit einem Kursplus von mehr als 150 Prozent die mit Abstand beste DAX-Performance hinlegen, während ProSiebenSat.1 (WKN: PSM777 / ISIN: DE000PSM7770) mit einem Verlust von rund 21 Prozent abgeschlagen letzter war. Heute herrschten umgekehrte Vorzeichen. Die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 gehörte zu den Tagesgewinnern. Im Fall der Lufthansa-Aktie nahmen Investoren dagegen Gewinne mit. Sie verlor zeitweise knapp 7 Prozent an Wert, konnte sich im Tagesverlauf aber stabilisieren.

