Wuhan, China (ots/PRNewswire) - Am 26. Dezember wurde in der zentralen Metropole Wuhan die zweite Stufe eines Grüngürtels um Chinas größten städtischen See eröffnet, mit wichtigen Relikten der alten Chu-Kultur, faszinierenden Darstellungen klassischer chinesischer Poesie und Kalligrafie sowie mit erstklassiger moderner Kunst und Bildhauerei, Graffiti und dreidimensionaler Straßenmalerei. Zusammen mit der ersten Stufe, welche im letzten Jahr abgeschlossen wurde, ist der Greenway Symbol ökologischen, städtischen Lebens. Der East Lake, ein wichtiges Landschaftspanorama in China, misst 33 Quadratkilometer und steht für die städtischen Bemühungen bei Schutz und Wiederherstellung der Ökologie.



Die Wasserqualität des Sees hat Höhen und Tiefen erlebt. Das Institut für Hydrobiologie der Chinesischen Akademie der Wissenschaften beobachtet die Wasserqualität des Sees seit 1956. Den Aufzeichnungen zufolge war der See in den 60ern und 70ern ein Paradies für Wasserpflanzen und Fische. Ein starker Anstieg bei Abwässern und Kanalisation in den 80ern führte Ende des letzten Jahrhunderts aber zu einer niedrigen Einstufung. Die Stadtverwaltung hat seitdem Anstrengungen unternommen, den See zu säubern. Im Juni wurde der gesamte See als sicher für das Schwimmen eingestuft. Das Wasser mancher Teile kann sogar getrunken werden. Zhang Xiaolin, ein leitender Techniker des Institutes, sagte: "Die Wasserqualität des East Lake hat das beste Niveau der letzten 40 Jahre erreicht. Die Maßnahmen gegen Verschmutzung des Sees sind für die ganze Stadt und zudem Teile des Landes wichtig."



In der Zwischenzeit hat die Stadtverwaltung vorgeschlagen, ein städtisches Ökosystem auf Grundlage des East Lake zu entwickeln, in dessen Zentrum der umrandende Greenway steht.



Dem East Lake Eco-Tourism Scenic Area Management Committee von Wuhan zufolge besitzt die zweite Stufe des East Lake Greenway eine Länge von 73,28 km. Zusammen mit der ersten Stufe verfügt der vollständige Greenway über sieben thematische Parkwege mit insgesamt 101 km. Die Landschaften umfassen Wälder, Inseln, Feuchtgebiete und Gebüsch. Besucher finden hier Entspannung für Körper und Seele.



Der Wuhan Real Estate Group zufolge hatte die ökologische Festigung des Sees beim Bau höchsten Vorrang. Ca. 20 km der ursprünglichen Pflanzen des Seeufers, dessen Gesamtlänge 54 km beträgt, blieben erhalten. Große Bäume wie Morgenländische Platanen und Metasequoias wurden markiert und dauerhaft geschützt. Beim Bau des Greenway kamen Schwermaschinen nur in beschränktem Umfang zum Einsatz. Um Raum für Bäume zu schaffen, wurden Brücken und Umleitungen eingerichtet.



"Wir haben uns sehr bemüht, die ursprüngliche Ökologie des East Lake zu erhalten", sagte Shang Yangang von der Real Estate Group.



Neben den ursprünglichen Bäumen wurden entlang des Greenway weitere 29.500 Bäume gepflanzt.



Die Kunst ist ein weiterer integraler Bestandteil der Anlage. Ein internationaler, öffentlicher Kunstpark am See wurde zur größten Ausstellungsfläche der Stadt für Skulpturen. Graffiti, dreidimensionale Straßenmalerei und Wandmalerei geben dem Greenway weitere Farbe.



Die zweite Stufe des Greenway macht mehr als zwei Drittel der Gesamtlänge aus und wurde dank der Effizienz der Durchführung der Bezirksregierung bei Gestaltung, Umsiedlung von Anwohnern und Bau im vorgesehenen Zeitrahmen abgeschlossen.



Der Bau des East Lake Greenway nahm nur zwei Jahre in Anspruch und stellt die Vorstellung städtischen, ökologischen Bauens in den Vordergrund, bei dem die Ökologie denselben Stellenwert besitzt wie die Wirtschaft.



