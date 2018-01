One Square Advisory Services GmbH: Air Berlin plc - Mitteilung der IAG, Eigentümerin der Fluggesellschaften British Airways, Iberia und Vueling, die insolvente NIKI Luftfahrt GmbH für EUR 20 Mio. von Air Berlin zu erwerben und sofort zusätzliche Liquidität in Höhe von EUR 16,5 Mio. bereitzustellen

München, 2. Januar 2018 - Die International Consolidated Airlines Group, S.A. ("IAG") hat am Freitag, den 29. Dezember 2017, bekannt gegeben, dass sie eine Vereinbarung über den Erwerb der insolventen NIKI Luftfahrt GmbH ("NIKI") für 20 Millionen Euro von der Insolvenzmasse der Air Berlin plc ("Air Berlin") gefunden habe. IAG verpflichtet sich ferner, NIKI unmittelbar zusätzliche Liquidität in Höhe von 16,5 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen. Laut der Ankündigung der IAG und des Insolvenzverwalters von Air Berlin, Lucas Flöther, wurde der Vereinbarung kurzweilig nach NIKIs gescheitertem Verkauf an die Deutsche Lufthansa AG und der anschließenden Insolvenzantragstellung geschlossen, auch um den Verlust von wertvollen Start- und Landerechten zu vermeiden. Die Transaktion unterliegt der kartellrechtliche Genehmigung durch die Europäische Kommission und wird aber voraussichtlich im Februar 2018 abgeschlossen sein.

Die KEOS GbR ("KEOS"), als gemeinsamer Vertreter der EUR 225 Mio., 2011/2018, 8,250% Anleihe (die "Anleihe" / ISIN: DE000AB100B4 / WKN: AB100B), prüft die Auswirkungen dieser aktuellen Entwicklungen auf die Insolvenzmasse im Insolvenzverfahren der Air Berlin plc und auf die Befriedungsaussichten der Gläubiger der Air Berlin plc.

KEOS wird die Anleihegläubiger der Air Berlin plc über die weiteren Entwicklungen informieren und steht für Rückfragen, insbesondere unter airberlin@onesquareadvisors.com, zur Verfügung. Noch nicht registrierte Anleihegläubiger der Anleihe werden gebeten, sich unter dieser Adresse oder auf unserer Homepage www.onesquareadvisors.com unter "Anleihe" / "Air

Berlin" zu registrieren. Kontakt: KEOS GbR c/o One Square Advisory Services GmbH Theatinerstr. 36 80333 München Tel +49 89 15 98 98 0 fax +49 89 15 98 98 22 email airberlin@onesquareadvisors.com web www.onesquareadvisors.com

