Liebe Leser,

Einstellung des eigenen Flugbetriebs, Aufteilung des Unternehmens und die Käufer haben sich das herausgepickt, was sie für sich selbst für nützlich hielten - so sieht es bei Air Berlin aus. Die Aktionäre haben da das Nachsehen. Zuletzt hatte sich das Management von Air Berlin noch darüber gefreut, dass es grünes Licht von der Europäischen Kommission gegeben hatte, dass die Tochter LGW (Luftfahrtgesellschaft Walter) an die Deutsche Lufthansa verkauft werden kann. Der CEO Thomas ... (Peter Niedermeyer)

