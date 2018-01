Im November 2017 sind die Photovoltaik-Zubauzahlen jahreszeitbedingt etwas zurückgegangen. Trotzdem wird der Zubau dieses Jahr höher ausfallen als in den vergangenen beiden Jahren. Deutlich zugelegt haben im November die bezuschussten Mieterstromprojekte.Im November sind bei der Bundesnetzagentur Photovoltaik-Anlagen mit insgesamt 116,436 Megawatt Gesamtleistung neu gemeldet worden. Davon entfielen 29,116 Megawatt auf die im Anlagenregister verzeichneten Freiflächenanlagen, wie die Bundesnetzagentur am Dienstag veröffentlichte. Etwa 26 Megawatt der Freiflächenanlagen hatte Zuschläge in Ausschreibungen ...

