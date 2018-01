Liebe Leser,

bei Steinhoff International Holdings (kurz "Steinhoff") gab es zu Jahresbeginn Neuigkeiten. Das Unternehmen teilte mit, ein Update geben zu wollen in Bezug auf die Bilanzierungs-Regelwidrigkeiten ("irregularities"). Also, sind die eigentlich schon im Dezember fällig gewesenen Geschäftszahlen nun veröffentlicht? Nein, keineswegs. Und wann soll die Prüfung der Zahlen denn nun abgeschlossen sein, gab es dazu einen Termin? Antwort: Es hieß dazu "as soon as reasonably practicable" ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...